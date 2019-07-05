Иерусалим, , 08:11 — REGNUM

Дефицит бюджет Израиля превысил три миллиарда долларов. Как 4 июля сообщило израильское информационное агентства Maariv, в июне дефицит бюджета страны вырос до 3,9% ВВП.

Данный показатель на 1% превышает уровень дефицита, ранее предусмотренный израильским правительством. Совокупный дефицит бюджета за период с января по июнь 2019 года составил 6,14 миллиарда долларов, что на 2,2 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Лидер левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Яир Лапид прокомментировал данные от минфина Израиля на своей официальной странице в социальной сети Twitter. «Реальный дефицит намного больше. Экономический кризис на подходе. Тот, кто его создал, должен уйти. Также невозможно преодолеть дефицит, продолжая перечислять миллиарды шантажистам и экстремистам. Мы создадим правительство национального единства и справимся с кризисом», — заявил оппозиционный политик.