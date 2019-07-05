Москва, , 07:46 — REGNUM

Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка и замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления продукции российской металлургии привела к снижению в первом полугодии 2019 года погрузки черных металлов на экспорт на 14,5%. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Вопрос накануне обсудили генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и крупнейшие российские грузоотправители-металлурги. На встрече глава железнодорожной компании предложил грузоотправителям рассмотреть возможность сближения уровня тарифов на перевозку сырья и готовой продукции металлургии.

По предложению компании, стороны могут договориться о выполнении тарифного маневра, когда грузы первого и третьего класса переходят в усредненный второй класс. Таким образом, компании-экспортёры могут получить дополнительные преимущества при использовании железнодорожного транспорта.

Предполагается, что при реализации этого подхода повысится тарифная гибкость в отношении всех грузов, которые использует металлургическая отрасль, однако ввод в действие этих решений может произойти после 2025 года, за горизонтом долгосрочной программы развития ОАО «РЖД».

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