Ульяновск, , 07:42 — REGNUM

Комиссия при Минэкономразвития России поддержала заявку Ульяновской области на создание ТОСЭР «Инза», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Окончательное решение будет принято правительством РФ.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что комиссия по вопросам создания и функционирования ТОР при Минэкономразвития России приняла решение поддержать заявку Ульяновской области о присвоении городу Инзе статуса территории опережающего развития. Всего в моногороде планируется создать свыше 500 новых рабочих мест.

Потенциальный резидент ТОСЭР в течение первого года после включения компании в реестр должен будет сформировать не менее 10 вакансий и обеспечить минимум 2,5 млн рублей инвестиций. Региональные власти отмечают, что для инвесторов, планирующих разместить свои производства в ТОСЭР «Инза», будут предусмотрены льготы: нулевая ставка налогов на прибыль, имущество и транспорт, сниженная с 30% до 7,6% ставка социальных отчислений во внебюджетные фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2019 года на правительственной комиссии по региональному развитию в РФ вице-премьер Виталий Мутко поручил рассмотреть заявку Ульяновской области на создание ТОСЭР в Инзе и оказать проекту поддержку. В настоящее время в Ульяновской области действует ТОСЭР «Димитровград», на территории которой предусмотрена льготная ставка социальных отчислений во внебюджетные фонды: 7,6% вместо обычных 30% на срок в 10 лет. Также для резидентов обнулена ставка налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт.

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