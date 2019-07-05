Нижний Новгород, , 07:33 — REGNUM

В Приволжском федеральном округе три региона в качестве пилотных территорий апробируют новую систему дистанционного мониторинга природных ресурсов и важных социально-экономических объектов. Это Татария, Нижегородская и Самарская области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда по итогам совещания по реализации комплексной системы дистанционного зондирования Земли.

Речь идёт о создании в Поволжье комплексной системы дистанционного мониторинга природных ресурсов и объектов, имеющих важное социально-экономическое значение. Участники совещания обсудили возможности реализации проекта для мониторинга недропользования, строительства и развития инфраструктуры. Приволжский полпред Игорь Комаров поручил проработать возможность использования данных, полученных с помощью комплексной системы мониторинга, в качестве основания для инициирования проверки со стороны контрольно-надзорных органов.

По мнению полпреда, внедрение системы повысит эффективность реализации национальных проектов, даст возможность предупреждать и снижать количество нарушений, а также увеличить доходы регионов.

В качестве пилотных регионов, которые первыми опробуют работу новой системы, выбраны Татария, Нижегородская и Самарская области. Первые результаты реализации проекта планируется представить в конце августа 2019 года.

Отметим, в рамках проекта комплексной системы дистанционного мониторинга с помощью аэрокосмической съёмки можно контролировать состояние лесного фонда и лесохозяйственной деятельности — в частности, наблюдать за посадками, выявлять рубки, прочистки просек и объекты капитального строительства на землях лесного фонда. Кроме того, в режиме реального времени можно собирать информацию о появлении несанкционированных свалок и контролировать границы разрешенных мест складирования и утилизации отходов. В сельском хозяйстве данная система может быть использована для составления карт фактических границ угодий и контуров полей, учёта посевных площадей с дифференциацией по типам сельхозкультур, выявлять участки с опасными сорняками (например, с борщевиком), оценки ущерба при страховых случаях и анализа истории использования участков.