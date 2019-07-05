Казань, , 07:28 — REGNUM

Обанкроченный одновременно ещё с рядом банков Татарии АО «Анкор банк Сбережений» к началу июня 2019 года задолжал кредиторам свыше 6,652 млрд рублей. Относительно данных на начало мая рост показателя был несущественен — с 6,649 млрд рублей. Конкурсный управляющий обнародовал итоги конкурсного производства с 10 апреля 2017 года по 31 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Установленная задолженность банка-банкрота на конец мая 2019 года составила 6 652 330 000 рублей против 6 649 880 000 рублей на конец апреля. Долг имеется перед 790 кредиторами. Первая очередь включает 462 кредитора, сумма их претензий — 5 248 120 000 рублей. За весь срок банкротных процедур им выплатили лишь 4,27% — 223 842 000 рублей. Конкурсное производство обошлось банку в 245,487 млн рублей.

Читайте также: «Сомнительные» документы: дело о банкротстве банка «Анкор»

Напомним, АО «Анкор банк Сбережений» было учреждено в 1992 году, а на момент отзыва лицензии в марте 2017 года оно занимало 233-е место в банковской системе РФ. Основной акционер АО — основатель «кондитерской империи» Андрей Коркунов. С апреля 2017 года банк является банкротом и управляется госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Банкротные процедуры проходят одновременно с расследованием уголовных дел. Их фигурантами также являются и некоторые топ-менеджеры банка. В октябре 2018 года было предъявлено обвинение исполняющему обязанности главы правления, который проходит по делу о присвоении/растрате. На его имущество наложен арест.