Москва, , 07:26 — REGNUM

По итогам июня южнокорейская автокомпания Hyundai продала в России 16 331 автомобиль, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первое полугодие в РФ было реализовано 88 026 машин. Этот результат на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Сообщается, что первое место в модельном ряду бренда в июне занял компактный седан Hyundai Solaris. Его купили 6023 покупателя, что на 6% меньше прошлогоднего результата.

Вторую строчку самых популярных моделей компании занимает кроссовер Hyundai Creta. В мае было продано 5955 этих машин, что на 3% больше, чем в мае 2018 года. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson. Эту модель в прошлом месяце приобрели 1958 автолюбителей (-15%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe (989 ед.) и бизнес-седан Hyundai Sonata (721 ед.).

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