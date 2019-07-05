Сеул, , 07:29 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics продолжает фиксировать вялые продажи и операционную прибыль на уровне 6 трлн вон (~$5,12 млрд) второй квартал подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, во вором квартале года объем продаж компании составил 56 трлн вон (~$47,84 млрд), а операционная прибыль — 6,5 трлн вон (~$5,55 млрд).

По сравнению с первым кварталом года продажи компании увеличились на 6,9%, а операционная прибыль —на 4,3%. С другой стороны, по сравнению с 2018 годом, продажи компании сократились на 4,2%, а операционная прибыль — на 56,3%.

Операционная маржа сократилась до 11,6%, что является самым низким показателем с третьего квартала 2016 года.

В первом полугодии 2019 года операционная прибыль компании составила 12,7 трлн вон (~$10,85 млрд), что на 58,3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.