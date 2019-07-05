Исламабад, , 08:13 — REGNUM

4 июля Федеральный совет по доходам представил в комитет по финансам Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) отчет о денежных счетах пакистанцев за границей.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, пакистанцы задекларировали 152 тысячи заграничных счетов на общую сумму 7,5 миллиардов долларов. Федеральный совет по доходам направил всем, кто располагает счетом на 500 тысяч долларов и более уведомление о возможности принять участие в первой налоговой амнистии, задекларировав свои счета. По данным совета, около 60% всех, получивших такое уведомление, воспользовались схемой амнистии. По итогам доклада парламентский комитет выразил недовольство результатами программы: считается, что на скрытых счетах за границей пакистанцы хранят сотни миллиардов долларов.

Программа налоговой амнистии, предложенная правительством Пакистана, направлена на выведение «из тени» всех незарегистрированных счетов для их дальнейшего налогообложения. «Амнистия», по мнению руководства страны, должна помочь стабилизировать экономику Пакистана.