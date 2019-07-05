Казань, , 06:54 — REGNUM

В «Татагропромбанке», аффилированном через своих акционеров с банкротом «Татфондбанком», на начало июня 2019 года долг перед кредиторами превышает 1,779 млрд рублей против 1,778 млрд рублей на начало апреля. В списке — 136 кредиторов. Конкурсный управляющий обнародовал итоги банкротства с 22 мая 2017 года по 31 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в реестре на начало лета 2019 года числятся 136 кредиторов с общей суммой требований — 1 779 854 000 рублей против 1 778 782 000 рублей на 31 марта 2019 года. К началу июня в первой очереди 109 кредиторов с общей суммой притязаний 1 636 392 00 рублей. За весь срок конкурсного производства перед ними задолженность была погашена на 29,77% — на 487 192 000 рублей.

Расходы на проведение конкурсного производства составили 126 242 000 рублей, что составляет 17,5% от общей суммы конкурсной массы.

Напомним, созданный в 1999 году в Казани небольшой «Татагропромбанк» был аффилирован с экс-главой правления ТФБ, депутатом Госсовета РТ Робертом Мусиным через своего акционера, а на сегодня банкрота — ООО «Новая нефтехимия». В последнем долю имела и «дочерняя компания» самого ТФБ — ООО «Газовик». После появления проблем у ТФБ, они начались и у ООО «Татагропромбанк». Спустя месяц после ТФБ — в апреле 2017 года — он лишился лицензии, а в мае обанкротился. В рамках банкротства и этого банка расследуются несколько уголовных дел, в том числе связанные со злоупотреблениями полномочиями должностными лицами, хищением имущества банка под видом выдачи кредитов.

Конкурсное производство банку продлено до 22 октября 2019 года.