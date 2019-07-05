Москва, , 06:30 — REGNUM

Возможности современных технологий на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволят разработать схемы обращения с отходами в регионах России, сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы» (РКС) со ссылкой на генерального директора компании «Терра Тех» Милану Элердову.

По данным министерства природных ресурсов и экологии России, в стране насчитывается около 22 тысяч незаконных свалок. Сегодня каждый субъект федерации обязан разработать и утвердить территориальную схему обращения с отходами. Отмечается, что решить эту задачу позволит картографическая основа, созданная по данным ДЗЗ.

АО «Терра Тех» — российский разработчик геоинформационных решений на базе источников пространственной информации. Дочерняя компания холдинга РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос».

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