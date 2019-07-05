Якутск, , 06:18 — REGNUM

Нормальные компании невозможно создать лишь по приказу, в задачи правительства входит не создание поручений, а создание условий для появления компаний, прокомментировал депутат от Якутии в Госдуме Федот Тумусов («Справедливая Россия») заявление министра Минвостокразвития Александра Козлова о том, что с 2017 года после выхода поручения о создании региональной авиакомпании в ДФО, она так и не появилась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Глава Минвостокразвития Александр Козлов вспомнил, что ещё полтора года назад Медведев поручил создать региональную авиакомпанию на Дальнем Востоке. Поискали — нету. Оказывается, поручение не выполнено. С одной стороны, ситуация смешная и идеально описывает эффективность работы медведевского правительства. С другой стороны, смеяться не над чем», — сказал депутат Госдумы.

Он критикует методы работы и предлагает своё видение в решении вопросов региональных авиаперевозок.

Федот Тумусов «Эффективные менеджеры в XXI веке до сих пор пытаются действовать в экономике через приказы. Сегодня требуют создать авиакомпанию, завтра — закатить солнце вручную. Очень странно, что приходится открывать правительству секрет, но ничего не поделаешь. Нормальные компании не создаются по приказу. Задача правительства создавать не компании, а условия для их появления. Низкие налоги, легкость ведения бизнеса, равный доступ на рынок, гарантии конкуренции. Было бы всё это — у нас давно бы уже была не одна, а двадцать одна региональная авиакомпания. А вместо этого на всю Россию есть единственный лоукостер — и тот дочка «Аэрофлота». Больше половины авиарынка — государственные. На этом фоне любое создание новой авиакомпании — это просто манипуляции вокруг «Аэрофлота». Стоит ли объяснять, что он себе в убыток работать не будет: поэтому и не будет у нас никогда региональной авиакомпании?

При этом депутат не верит в положительный исход дел в авиаперевозках и считает, что и через годы всё останется по-прежнему:

«Впереди много работы по этому направлению с нашими коллегами из министерства транспорта, и эта работа в ежедневном режиме продолжается», — говорит министр. Да-да. Пройдет ещё десять лет — и мы вновь услышим, что работа продолжается. Потому что сколько ни раздавай поручений и ни повторяй «халва», во рту слаще не станет».

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Как сообщало ИА REGNUM, об острых проблемах внутрирегиональных авиаперевозок на Дальнем Востоке говорил в своём докладе на итоговой коллегии Министерства по развитию ДФО и Арктики глава ведомстваАлександр Козлов. Оказалось, что поручение правительства о создании региональной авиакомпании, данное ещё в ноябре 2017 года, до сих пор не выполнено.

«До сих пор очень острым остаётся вопрос по региональным авиаперевозкам. Поручение — создать региональную авиакомпанию — председатель правительства РФ дал ещё в ноябре 2017 года. И я со всей ответственностью могу заявить, что оно до сих пор не выполнено теми ведомствами, которым это было поручено. А жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск — через Москву. Или из Южно-Сахалинска через Хабаровск — в Магадан», — сказал Александр Козлов.