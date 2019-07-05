Тверь, , 06:16 — REGNUM

Тверской вагоностроительный завод поставил 24 шестивагонных электропоезда ЭГ2Тв «Иволга» для эксплуатации на маршрутах первой очереди Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Поставка новых поездов выполнена по контракту с АО «Центральная ППК». В новой модификации поезда, созданной на базовой платформе «Иволги», произведён ряд усовершенствований. В частности, в вагонах изменено положение пассажирских кресел: теперь они размещаются по схеме 2+2 в два ряда напротив друг друга.

В головных вагонах поезда установлены крепления для провоза велосипедов, а туалетные модули оснащены сенсорными смесителями для воды, дозаторами мыла и электросушилками для рук.

В настоящее время тверское предприятие работает над выполнением второго контракта, заключенного в октябре 2018 года. Он предполагает поставку ещё 15 семивагонных электропоездов.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» — предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Входит в Трансмашхолдинг.

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