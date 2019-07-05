Южно-Сахалинск, , 07:15 — REGNUM

Депутаты Областной думы Сахалина перессорились, Заксобрание раскололось на два лагеря. Причиной послужили пресловутые «Дальневосточные гектары», на которых федеральный закон требует создавать новые поселения, в случае, если в одном месте скопилось довольно большое количество участков. Половина депутатов островного региона категорически против. В качестве аргументов они приводят в пример множество сахалинских поселений, давно существующих, но не имеющих достойной инфраструктуры. Другие депутаты отсылают к федеральному закону, который прямо предписывает создавать «гектарные посёлки» и напоминают: неисполнение федеральных законов грозит Облдуме роспуском. Решение депутаты так и не приняли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Депутаты Сахалина не видят смысла в создании новых сёл на ДВ-гектарах

В Корсаковском и Долинском районах Сахалина образовалось две территории с массовым скоплением «Дальневосточных гектаров». По данным ИА Сахалин. Инфо, на одном из них насчитывается 130 человек, на втором — 124.

«Гектарщики» обратились с инициативой о создании на их территориях новых населённых пунктов с сопутствующей инфраструктурой — дорогами, линиями электропередач. Инициатива подкреплена федеральным законом о Дальневосточном гектаре.

Известно, что на обустройство новых «гектарных» посёлков из региональной казны потребуется потратить порядка 2 млрд рублей: 1,5 млрд в Корсаковском районе, из которых 1,2 млрд на строительство дороги, остальное на водоснабжение, энергетическую инфраструктуру. На обустройство нового поселения в Долинском районе необходимо 603 млн рублей на транспортную сеть и инженерные коммуникации, и 80 млн — на социальные объекты.

По закону муниципалитет обязан проложить дорогу и создать инфраструктуру к «гектарным» посёлкам, но — не может: правительство отклонило заявку на том основании, что новые населённые пункты не созданы, их вообще нет. Нет у «чистого поля», на котором нарезали гектары, статуса административной единицы. А депутаты Облдумы присваивать такой статус «гектарным» поселениям — не хотят.

Аргументы у народных избранников простые и понятные: на Сахалине полно давно существующих населённых пунктов, жители которых десятилетиями просят и хороших дорог, и качественного электроснабжения, и новых школ, и детских садов и прочего. Но им всегда отвечают, что денег нет.

В марте 2019 года на профильном комитете Облдумы миллиардные траты на новые, «гектарные» сёла одобрили. А вот на сессии в первом же чтении инициатива не прошла, более того, Облдума оказалась расколота на два лагеря.

Больше всего возмутило противников создания новых сёл за миллиарды из региональной казны то, что закон — федеральный, а тратить деньги должен региональный бюджет. И это при том, что муниципалитеты на Сахалине никак не получается привести в порядок — на них постоянно не хватает финансов.

Ещё один аргумент против: правительство не может сказать, сколько ещё может появиться новых, «гектарных» сёл? И не получится ли так, что на новые будут тратиться миллиарды, а старые посёлки так и останутся брошенным, без больниц, ФАПов, дорог и прочего?

Ещё один вопрос, который задали парламентарии представителю правительства области: кто все эти гектарщики? Имеют ли они квартиры, то есть, другое жильё? На этот вопрос представитель областного правительства ответил, что 90% «гектарщиков» местные, что квартиры у них есть.

Депутаты, протестующие против трат на «гектарные» поселения, выступали очень эмоционально.

«И что я должен своим гражданам говорить, которые там проживают всю жизнь и не видят ничего?! А тут — ребята с Долинска, с Корсакова, 30 минут на машине до Южно-Сахалинска и вот тебе пожалуйста — все развлечения. А моим избирателям нужно 300 километров ехать по перешейку (горному, прим. ИА REGNUM ), по бездорожью! Это вредный закон! А уж если федералы его приняли, то софинансирование должно идти, как минимум, 80% на 20%», — заявил депутат Александр Болотников.

Депутат Александр Ивашов сказал, что финансово «гектарные» сёла и обычные — не связаны. Однако ему напомнили, что бюджет — один.

«Вот когда в существующих сёлах всё сделаем, тогда и новые будем создавать. Моя позиция — давайте сначала приведём в порядок то, что уже есть», — заявила депутат Ирина Никитина.

«Я вот единственный раз не смог перешагнуть через себя. Я вообще дисциплинированный человек, с пониманием отношусь ко всем этим моментам. Но сейчас я не смог перешагнуть через себя. Потому, что мы ставим 4 — 5 тыс. человек, которые проживают за Дальним (поселок, прим. ИА REGNUM ), и просят дорогу уже чёрт знает сколько, в невыгодное положение. Мы им всегда говорим — «денег нет»! Совесть у нас должна быть какая-то или нет?! Там пять тысяч уже готовых живут с детьми, инвалиды, старики. А этим («гектарщикам», прим. ИА REGNUM ) подавай инфраструктуру. А они ещё и не появились», — возмутился депутат Сергей Бондарев.

Оппоненты указали: создавать инфраструктуру регион обязывает федеральный закон. И объединить скопление гектаров в один населённый пункт — право, которое дало получателям участков правительство России.

Глава Корсаковского района Тимур Магинский предложил такой вариант: он подаст заявку в область, а правительство потом запросит федеральное финансирование. Но надежды на то, что Сахалину дадут деньги из федерального бюджета, практически нет

К единому мнению депутаты так и не пришли. Решение о создании новых сёл не принято, наверняка, парламентарии будут встречаться ещё, будут приглашать в думу представителей правительства.

Неисполнение федерального закона, строго говоря, может быть чревато роспуском думы региона. И, скорее всего, парламентарии будут обращаться в правительство РФ, в Госдуму РФ, чтобы расставить все точки над «I» в скандальном законе про Дальний Восток.

Читайте также: Землю даром не раздают: эксперт о провальной программе «ДВ-гектар»

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон о Дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. До его принятия было очень много споров о его целесообразности. Изначально инициаторы закона, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, Минвостокразвития РФ обозначали этот закон как важнейший инструмент по привлечению новых жителей в ДФО. Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ссылаясь на некие исследования ВЦИОМ, уверял, что всего за год, благодаря выделению гектаров, в ДФО переедут порядка 30 млн человек. Но закону более трех лет, а из более, чем 200 млн свободных «ДВ-гектаров» граждане взяли порядка 60 тыс. По мнению экспертов, честная ревизия покажет, что реально используются не более 10−15 тыс. С «ДВ-гектарами» связано грандиозное количество скандалов, уголовных дел.

Эксперты настаивают: программа, разработанная полпредством и Минвостокразвития — крайне некачественная. И сегодня уже есть иные подходы к раздаче земель. Например, появились «Ленинградский гектар», «Калужский гектар», «Вологодский гектар», где условия намного более привлекательные к ним присматриваются дальневосточники, ищущие возможность переехать из родного региона.

Программа не только не наполнила ДФО новыми жителями — она не смогла даже остановить отток — население ДФО убывает. За 2018 год миграционные потери превысили 31 тыс. человек.

Читайте также: Вам гектар земли ленинградской, калужской, вологодской? Или колымской?