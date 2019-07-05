Лондон, , 05:57 — REGNUM

Сбербанк в очередной раз возглавил рейтинг самых дорогих российских брендов по версии Brand Finance, сообщает пресс-служба консалтинговой компании.

Отмечается, что стоимость бренда Сбербанка выросла на 26% до 842,2 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Среди российских отраслей с самыми дорогими брендами указаны нефть и газ. В первую десятку входят пять гигантов: «Газпром» (552,2 млрд рублей, + 72,1%), «Лукойл» (397,2 млрд рублей, +41,3%), «Роснефть» (246,9 млрд рублей, +21,1%), «Татнефть» (132,4 млрд рублей, +36,2%) и «Новатэк» (119,9 млрд рублей, +59,1%).

«Новолипецкий металлургический комбинат» указан как самый быстрорастущий в 2019 году российский бренд, рост его стоимости составил по сравнению с предыдущим годом 82%.

Впервые на первые 50 позиций рейтинга попали «Стройгазмонтаж», АЛРОСА, «Простоквашино», Почта России и «Россия» компании «Аэрофлот».

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