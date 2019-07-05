Чкаловск, Нижегородская область, , 05:44 — REGNUM

Одно из зданий судостроительного предприятия, работающего в Нижегородской области уже свыше 135 лет, выставлено на продажу с торгов. Здание столовой ПАО «Чкаловская судоверфь» было арестовано за долги и реализуется территориальным управлением Росимущества по области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги пройдут 9 августа 2019 года. На них в качестве лота выступит двухэтажное здание столовой общей площадью 983,3 кв. м. Его начальная цена — 7 876 800 рублей, шаг аукциона — 300 тыс. рублей.

Имущество реализуется на основании постановлений судебного пристава-исполнителя Чкаловского отдела УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.05.2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судостроительное предприятие, ведущее историю с 1883 года, весной 2019 года попало в медиаповестку региона в связи с имевшейся задолженностью по зарплате. Только после вмешательства прокуратуры долг в размере свыше 13 млн рублей, накопившийся перед 223 работниками с августа 2018 по февраль 2019 года, был погашен. Тогда же выяснилось, что на ПАО произошло существенное сокращение штатов, и в первом квартале 2019 года на нём работали всего порядка 50 человек.

Читайте также: На старейшей судоверфи России погасили долг по зарплате, но сократили штат

Помимо этого, кредиторы сделали попытку обанкротить судоверфь. С налоговой службой ПАО удалось заключить мировое соглашение, а с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» вопрос пока не решён. Слушания по претензиям второго кредитора отложены до 9 июля 2019 года. В июньском судебном заседании представитель должника ходатайствовал об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора.

Напомним, к началу мая 2019 года основными акционерами ПАО были указаны Александр Фролов (доля — 50,0442%), Михаил Петров — 20,83% и аффилированное с Фроловым московское ЗАО «Ветераны Афганистана» с долей 22,43%.

Читайте также: С ФНС — мир, но дело не прекращено: банкротство старейшей судоверфи России