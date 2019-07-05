Якутск, 5 июля 2019, 05:27 — REGNUM
Нынешние чиновники напрочь забыли советский опыт, касающийся зарплат дальневосточников, когда они разительно отличались от заработков в других регионах России, озвучил своё мнение депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Он считает, что на Дальнем Востоке зарплаты обязаны быть высокими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Представитель Якутии в Госдуме аргументировал возврат к повышенным зарплатам дальневосточников тем, что и зима в отдалённых северных районах дольше, и продукты завозные очень дорогие, тарифы высокие:
«Жить на Севере дорого. Гораздо дороже, чем где-нибудь на Кубани или даже в Москве. Извините за очевидное, но все знают, сколь велики траты на зимнюю одежду, на еду, когда любые овощи — завозные. Интернет периодически удивляется огурцам по 800 рублей, а ведь для Севера это повседневность. ЖКХ: зима у нас не три и даже не 6 месяцев. Транспорт. Что ни возьми — дороже».
Депутат акцентировал, что «хорошо, конечно, что министр говорит о повышении зарплат. Но нужно говорить и обо всём остальном. А главное — делать, одними разговорами сыт не будешь».
Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, выступая на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития, сказал, что дальневосточники должны зарабатывать в 2−3 раза больше, чем сегодня:
«А сейчас, давайте не будем друг другу лукавить, отток населения продолжается. Как его остановить? В социальном плане — комфорт и качество жизни. В экономическом — уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это — стимул остаться, стимул участвовать в строительстве Дальнего Востока. Для других — это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа, думаю, никому не нужно напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за больших заработков».