Якутск, , 05:27 — REGNUM

Нынешние чиновники напрочь забыли советский опыт, касающийся зарплат дальневосточников, когда они разительно отличались от заработков в других регионах России, озвучил своё мнение депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Он считает, что на Дальнем Востоке зарплаты обязаны быть высокими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Федот Тумусов «Глава Минвостокразвития прозрел. Лучше поздно, чем никогда. Он понял, что на Севере зарплаты должны быть в 2−3 раза выше, чем в остальной России: только так можно остановить отток населения. Удивительно, конечно, что за последние десятилетия чиновники прочно забыли советскую практику, когда всё так и было. Но ладно, было, допустим, давно, однако здравый смысл никто же не отменял!»

Представитель Якутии в Госдуме аргументировал возврат к повышенным зарплатам дальневосточников тем, что и зима в отдалённых северных районах дольше, и продукты завозные очень дорогие, тарифы высокие:

«Жить на Севере дорого. Гораздо дороже, чем где-нибудь на Кубани или даже в Москве. Извините за очевидное, но все знают, сколь велики траты на зимнюю одежду, на еду, когда любые овощи — завозные. Интернет периодически удивляется огурцам по 800 рублей, а ведь для Севера это повседневность. ЖКХ: зима у нас не три и даже не 6 месяцев. Транспорт. Что ни возьми — дороже».

Федот Тумусов «Так что зарплаты обязаны быть высокими. А вместе с ними нужен соцпакет. Льготные перелёты не для отдельных категорий, а для каждого, отдых для детей на море. Реально, а не как сейчас существующие надбавки. Вспомнить даже, с каким трудом мы бились за досрочную пенсию, как я сам долго объяснял в думе её необходимость на фоне повышения пенсионного возраста».

Депутат акцентировал, что «хорошо, конечно, что министр говорит о повышении зарплат. Но нужно говорить и обо всём остальном. А главное — делать, одними разговорами сыт не будешь».

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, выступая на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития, сказал, что дальневосточники должны зарабатывать в 2−3 раза больше, чем сегодня:

«А сейчас, давайте не будем друг другу лукавить, отток населения продолжается. Как его остановить? В социальном плане — комфорт и качество жизни. В экономическом — уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это — стимул остаться, стимул участвовать в строительстве Дальнего Востока. Для других — это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа, думаю, никому не нужно напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за больших заработков».