Санкт-Петербург, , 05:03 — REGNUM

Ключевая ставка может быть снижена, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На Международном финансовом конгрессе глава ЦБ объяснила, что сейчас показатели ВВП «достаточно слабые», наблюдаются слабый рост экспорта и сокращение инвестиционного спроса.

Эти вопросы будут обсуждаться на очередном заседании совета директоров ЦБ в 26 июля 2019 г.

«И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что процентная ставка может быть снижена не плавно, как это обычно бывает, а на 0,5 процентного пункта.

Напомним, с 17 июня 2019 г. ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,50%. Решение о её понижении на 25 п.п. принято 14 июня 2019 г. Предыдущая ключевая ставка составляла 7,75%.

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