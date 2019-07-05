Рим, , 03:47 — REGNUM

Россия является крупнейшим экспортёром газа на рынок Италии, заявил российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

«Россия является крупнейшим экспортёром газа на итальянский рынок. В прошлом году потребителям из Италии поставлено почти 23 млрд куб. м, что составляет 35% потребностей экономики страны», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что итальянские финансы и технологии задействованы в России в реализации энергетических проектов Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, а также в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

«Совместно разрабатываются нефтегазовые месторождения на территории России и в третьих странах. Хочу отметить, что счёт инвестициям идёт на миллиарды долларов», — добавил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в 2018 г. российско-итальянский товарооборот составил $27 млрд. Однако до введения санкций, в 2013 г., он составлял $54 млрд.

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