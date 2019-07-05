Рим, , 03:27 — REGNUM

Объём российско-итальянского товарооборота в 2018 г. составил $27 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Подытоживая переговоры с главой итальянского правительства, президент РФ отметил, что они в существенной степени были посвящены теме экономического сотрудничества.

«Италия — наш важный торговый партнёр. В 2018 году товарооборот увеличился почти на 13% до $27 млрд. Вместе с тем напомню, что в 2013 году оборот составлял $54 млрд. Нам есть к чему стремиться. Накопленные капиталовложения достигли семи с половиной миллиардов долларов. На российском рынке, как сказал председатель правительства, представлено порядка 500 итальянских фирм и банковских организаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, говоря о теме санкций, Путин подчеркнул, что Москва готова внести вклад в отмену санкционного режима, но в том случае, если процесс будет обоюдным.

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