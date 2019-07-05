Кишинёв, , 00:25 — REGNUM

Сумма средств, выведенных из банковской системы Молдавии в 2012—2014 гг., составила около $3 млрд, а не $1 млрд, как предполагалось раньше. Об этом свидетельствуют данные опубликованного 4 июля отчета компании Kroll, которая по заказу молдавского Нацбанка расследовала «кражу века» в Молдавии, передает ИА REGNUM.

Доллары (cc) Miran Rijavec

Из $3 млрд почти $2 млрд были выведены в течение одного месяца — в ноябре 2014 года.

При этом в опубликованной копии отчета многие имена и целые фрагменты вырезаны. Зато часто и открыто упоминается имя олигарха Илана Шора, который был отчужден судом первой инстанции по делу о банковской краже, однако недавно сбежал из Молдавии вместе с правившим республикой в течение последних лет олигархом Владимиром Плахотнюком.

Как следует из отчета деньги выводились через латвийские и российские банки, а также выводились в офшоры.