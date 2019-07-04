Кострома, , 23:57 — REGNUM

В этом году в Костроме планируется построить 12 километров сетей уличного освещения на 14 объектах, обещает администрация города. Общая стоимость работ составит 19,5 миллиона рублей.

Костромская «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» начала строительство новых уличных сетей освещения. Для пяти объектов разработана проектно-сметная документация: на двух участках улицы 7-я Рабочая, на улицах Красная Байдарка, Ленина, Зелёная.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые выполнят работы по строительству сетей на указанных участках. Планируемые сроки строительства — июль-сентябрь нынешнего года.

По четырем объектам завершается разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения и определяются сроки проведения конкурсных процедур. Это автодорога «Кострома — Нерехта», улицы Лесная, Бульварная, 1 Мая.

Ещё на пяти участках: улице Строительной, Васильевском шоссе, улице Красная байдарка, а также в районе дома № 50 по улице Вокзальной до остановочного пункта по улице Ярославской работы обещают начать в сентябре, а в ноябре уже сдать объекты.

Напомним, что в конце 2017 года костромская администрация рапортовала, что в городе уже более 92% улиц оборудовано наружным освещением.