Лондон, , 23:02 — REGNUM

Мировые цены на нефть снизились примерно на 1% в ходе торгов, 4 июля передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 65 центов (1,02%), до $63,17 за баррель. Максимальным значением торгов для «мирового эталона» стали $64,06 за баррель, минимальным — $62,95 за баррель.

Нефть WTI подешевела на 54 цента (0,94%), до $56,80 за баррель. Дневной диапазон для марки — от $56,48 до $57,57 за баррель.

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