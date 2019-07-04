Рим, , 21:18 — REGNUM

Президент России Владимир Путин надеется, что новое руководство Европейской комиссии осознает общий вред от политики санкций и начнёт выстраивать хорошие отношения с Москвой. Об этом он заявил 4 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конти в Риме.

Российский лидер отметил, что одним из последствий санкций и ответных ограничительных мер со стороны России стало то, что европейские страны лишились поставок на российский рынок товаров на суммы, «исчисляемые миллиардами».

В результате этого, подчеркнул он, не были созданы новые и утрачены имевшиеся рабочие места, люди не дополучили дохода, соответствующий объём налогов не поступил в бюджеты всех уровней.

Путин также выразил надежду, что итальянское руководство последует своей неоднократно заявлянной публично позиции и будет бороться за восстановление полноформатных отношений между Россией и остальной Европой.

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Напомним, мандат нынешней Европейской комиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает 31 октября 2019 года. Ожидается, что его сменит на посту нынешняя министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, кандидатуру которой уже поддержали главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

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