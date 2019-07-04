Душанбе, , 21:11 — REGNUM

Казахстан передал Таджикистану 5 тысяч тонн топочного мазута в качестве гуманитарной помощи. В церемонии официальной передачи топлива, прошедшей сегодня, 4 июля, принял участие посол Казахстана в Таджикистане Аскар Тажибаев.

Сертификат на гуманитарный топливный груз был передан Тажибаевым заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Сохибджону Зиёдуллоеву.

Казахстанский посол отметил в своей речи, что общий объем ежегодно оказываемой Казахстаном гуманитарной помощи с 2006 года превысил 37 млн долларов.

Отметим, что помимо топливных материалов Казахстан также оказывает Таджикистану помощь в энергетической отрасли профессиональными кадрами. Так в 2017 году специалисты казахстанской компании «Казремэнерго» провели основной ремонт двух паровых котлов ТЭЦ-1 для увеличения её мощности.

Теперь в осенне-зимний период мощность ТЭЦ-1 может достигнуть до 50 МВт электроэнергии и 90 Гкал тепла вместо 20 МВт электроэнергии и 50 Гкал тепла.