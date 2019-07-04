Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM

Подключение системно значимых российских банков к системе быстрых платежей может быть отложено на один месяц — до 1 октября 2019 года. Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Международного финансового конгресса.

«Мы с рынком обсуждали наш нормативный акт… В ближайшее время мы этот акт утвердим, и мы знаем, что все системно значимые организации должны к этому сроку успеть», — приводит её слова ТАСС.

Скоробогатова уточнила, чторешение о переносе сроков обусловлено тем, что закон, наделяющий ЦБ правом обязать банки подключаться к системе, был принят в июле, а не в мае, как ожидал регулятор.

Как сообщало ИА REGNUM, система быстрых платежей была запущена в России в начале 2019 года. Она позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона вне зависимости от того, клиентами каких банков являются отправитель и получатель.

В течение года все переводы осуществляются бесплатно, а с 2020 года будет введена комиссия на переводы в размере от одного до шести рублей.

В соответствии с текущими планами, все системно значимые банки обязаны присоединиться к данному сервису до начала сентября.

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