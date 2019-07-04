Лондон, 4 июля 2019, 18:27 — REGNUM
В то время, как Barclays и Morgan Stanley пересматривают прогнозы спроса и цены на нефть в сторону снижения, многие аналитики сомневаются, что падение нефтяных цен «объективно», 4 июля передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля нефтяные цены обрушились на несколько процентов, после чего почти вернулись к утраченным позициям 3 июля. В данный момент нефтяные котировки ушли в небольшой минус.
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