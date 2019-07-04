Чебоксары, , 17:46 — REGNUM

В Арбитражный суд Чувашии поступило исковое заявление от московской компании по делу о банкротстве строительной фирмы «СУОР», застраивавшей микрорайон в Чебоксарах. Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов более 2,6 млн евро, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением к ООО «СУОР» в рамках дела о банкротстве вышло в суд общество с ограниченной ответственностью «Инноклима» (г. Москва). Московская фирма просит включить требования в размере 2 632 233,96 евро в реестр требований кредиторов должника.

Арбитражный суд оставил заявление без движения, предложив истцу до 29 июля устранить ряд нарушений — в частности, рассчитать сумму «требования в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату открытия конкурсного производства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал «СУОР» банкротом. В реестр тогда были включены требования кредиторов на общую сумму около 110 млн рублей, самые крупные кредиторы — московское ООО «Термокул» (43,37 млн рублей), ООО «Газпром межрегионгаз» (31,7 млн рублей), УФНС по Чувашии (16,65 млн рублей). Конкурсное производство открыто на один год.

Компания является застройщиком микрорайона «Садовый» в Чебоксарах. Общая площадь земельного участка, в который входили 13 микрорайонов, составляет 278 га. Заявлялось, что на данной территории предполагается построить более 2 млн кв. метров жилья с населением около 100 тыс. человек. Несколько лет микрорайон активно застраивался, последнее время строительство здесь «заморожено».

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