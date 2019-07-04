Барнаул, , 10:39 — REGNUM

В связи с реконструкцией тепловой сети с 5 до 15 июля в Барнауле будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов по улицам Шукшина, Юрина, Солнечная Поляна, Г. Исакова и Попова. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), в рамках ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей с 5 до 15 июля горячую воду ограничат для 23 многоквартирных домов, 4 детских садов и 3 школ. Всего на этом участке специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 252 м магистральных и квартальных тепловых сетей диаметром от 110 до 400 мм.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.