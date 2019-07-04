Бишкек, , 17:39 — REGNUM

Доходы республиканского бюджета Киргизии за июль 2019 года должны будут составить около 10 млрд 994,2 млн сомов (более 10 млрд рублей), а расходы — 9 млрд 648,2 млн сомов (свыше 8,8 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Киргизия. День независимости республики President.kg

Наиболее крупное вложение в доходную часть казны, согласно прогнозам аналитиков центрального казначейства, обеспечат налоговая служба — свыше 5 млрд 189,5 млн сомов (4 млрд 736 млн рублей), таможенная служба — около 4 млрд 436 млрд сомов (4 млрд 48 млн рублей) и налоговые поступления от «Кумтора» — около 442,6 млн сомов (404 млн рублей).

Неналоговые доходы республиканского бюджета Киргизии в июле текущего года прогнозируются на уровне 1 млрд 368,6 млн сомов (1 млрд 249 млн рублей). Половину из этой суммы планируют обеспечить за счет поступления дивидендов, начисленных на государственный пакет акций.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным правительства, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2018 года составили 135,4 млрд сомов (около 123,6 млрд рублей по текущему курсу).

А расходы, с учетом специальных средств и грантов программы госинвестиций — 142 млрд сомов (около 129,6 млрд рублей), что меньше показателя 2017 года на 6,6%.

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