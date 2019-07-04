Берлин, , 17:33 — REGNUM

Немецкие компании направили 1,76 млрд евро чистых прямых инвестиций в экономику России за I квартал 2019 года. Об этом 4 июля сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Российско-германской внешнеторговой палаты.

Отмечается, что указанная сумма на треть превышает показатель инвестиций за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок», — прокомментировал эти данные председатель правления организации Маттиас Шепп.

Напомним, за 2018 год на фоне продолжающегося санкционного давления на Россию со стороны Европейского союза немецкий бизнес вложил в российскую экономику 3,2 млрд евро, что стало рекордным показателем за последние десять лет.