Москва, , 16:49 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор между компаниями — поставщиками витаминно-минеральных комплексов для бюджетных учреждений здравоохранения. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС считают, что ООО «Профивит» и ООО «Медикофарм» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на одиннадцати аукционах.

«Во всех аукционах, результаты которых были рассмотрены комиссией ФАС, между ООО «Профивит» и ООО «Медикофарм» наблюдалось отсутствие конкурентной борьбы, что позволяло одной из фирм заключать контракт с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (НМЦК) — не более 2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде аукционов соперничество отсутствовало полностью и снижение цены составило всего один шаг — 0,5%.

Кроме этого, ФАС установила, что подача заявок от двух указанных компаний осуществлялась с использованием единой технической инфраструктуры, тогда как заявки от других участников подавались с разных IP-адресов.

«В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали, минимальное снижение объяснили низкими НМЦК, а подачу заявок с одного IP-адреса — совпадением. ООО «Профивит» и ООО «Медикофарм» также отрицали какие-либо взаимоотношения между фирмами», — информирует ведомство.

Между тем, по данным ФАС, транзакции между счетами ответчиков всё же производились, компании признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения.