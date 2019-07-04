Волгоград, , 16:43 — REGNUM

Более 130 тыс. рублей обязал суд выплатить администрацию города жительнице Волгограда, которая весной 2018 года получила травму на улице города, поскользнувшись на обледенелом тротуаре. Решение вынес Волгоградской областной суд, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе суда.

Жительница Волгограда обратилась в Дзержинский районный суд города с иском к администрации города о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Женщина объяснила, что 26 марта 2018 года на тротуаре по улице Порт-Саида она поскользнулась на неочищенной наледи и упала. В результате она получила травмы — перелом и подвывих ног, была вынуждена проходить длительное лечение, покупать дорогостоящие препараты, за период лечения женщина потеряла зарплату за месяц.

Суд первой инстанции удовлетворил иск женщины, сочтя, что вред истцу был причинён в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по уборке тротуара. В результате суд принял решение о взыскании с мэрии расходов по оплате медицинских услуг в размере 66 тыс. 237 руб., утраченного заработка в размере 24 тыс. 582 руб., а также компенсации морального вреда в размере 30 тыс. руб. Представитель администрации города обжаловал решение в суде. Однако Волгоградский областной суд отклонил доводы жалобы как несостоятельные и оставил решение суда первой инстанции без изменения.