Киев, , 16:34 — REGNUM

Поступления от приватизации в госбюджет Украины в первом полугодии 2019 года составили лишь 0,3 млрд грн.

Распродажа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщает сегодня, 4 июля, украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM

Таким образом, отмечает министерство, годовой план по приватизации Украина выполнила на 1,6%. Подчеркивается, что в рамках управления ликвидностью было принято решение о замещение поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года.

В конце июня Фонд госимущества обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь разблокировать процесс «большой приватизации», заблокированный «сомнительными судебными делами. В Фонде отметили, что без поддержки президента продолжить процесс будет невозможно, напомнив, что сейчас в судах полностью заблокированы процессы приватизации ряда крупных государственных компаний, таких как Одесский припортовый завод, угольная компания «Краснолиманская», Завод «Электротяжмаш», предприятие «Индар», Объединенная горно-химическая компания, «Президент Отель» в Киеве.

Сам Зеленский уже несколько раз пообещал скорейшее начало «большой приватизации», чтобы Украина могла избавляться от ненужных активов. Первое такое заявление он сделал на встрече с бизнесом в Киеве, второй раз повторил в ходе визита в Канаду.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне стало известно, что с начала 2019 года от т.н. «малой приватизации» в бюджет Украины поступило около 265 млн грн. Как сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров, с начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект, из которых 197 проданы. По информации чиновника, по 104 объектам ожидается проведение аукционов, общая стартовая цена которых 76 млн грн.