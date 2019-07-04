Псков, , 16:27 — REGNUM

В Псковской областив списке детей-сирот и лиц из их числа, которых нужно обеспечить жильём, состоит 2371 человек, из них в возрасте от 18 лет и старше — 1717 человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные регионального комитета по социальной защите были озвучены сегодня, 4 июля, на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов.

При этом возможности регионального бюджета и выделенная Псковской области федеральная субсидия на эти цели позволят в 2019 году приобрести только 162 жилых помещения. На эти цели будет направлено около 170 млн рублей, субсидия из федерального бюджета составляет сумму около 72 млн рублей.

Псковской областное собрание депутатов по просьбе областных властей направит обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить для региона субсидию из федерального бюджета на предоставление жильядетям-сиротам.

«Ежегодно в нашем регионе более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет, и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильем не менее 250 человек. Для обеспечения такого количества детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями в 2020 году потребуется 288 млн 123 тысячи рублей. Государственный долг Псковской области в настоящее время достиг предельного значения, что не позволяет увеличивать дефицит областного бюджета. Решение вопроса по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа без финансовой поддержки из федерального бюджета крайне затруднительно» Из текста обращения

В пресс-службе администрации Псковской области отметили, что власти региона, несмотря на сложности бюджета, ежегодно обеспечивают жильём детей-сирот: в 2018 году для них было приобретено 112 жилых помещений.

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