Тверь, , 16:27 — REGNUM

Единый государственный оператор для организации новой модели управления пассажирскими перевозками создается в Тверской области. Таким образом, в регионе начинается практическая реализация проекта по внедрению обновлённой системы на рынке пассажирских перевозок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам заседания регправительства, которое 4 июля провел губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область не единственный регион, который выбрал модель пассажирских перевозок города Москвы, но уверен, Тверской регион будет одним из первых, где эта модель будет внедрена», — отметил Игорь Руденя.

«Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предполагается. Исходя из тарифного меню, можно будет купить абонементы и проездные билеты, которые, как предполагается, смогут распространяться на проезд в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал губернатор, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам заседания правительства.

В ведение госкомпании — регионального оператора будет передано, в частности, планирование маршрутной сети, обновление подвижного состава, работа по подготовке к проведению конкурентных процедур по заключению государственных контрактов с перевозчиками, контроль за соблюдением расписания и заявленных объемов перевозок, мониторинг пассажирских потоков. Весь новый транспорт будет лицензирован и унифицирован, разработан корпоративный стандарт.

В полном объеме новая модель управления пассажирскими перевозками заработает, как планируется, уже в первом квартале 2020 года. На первом этапе нововведение оценят жители тверской агломерации — Твери и Калининского района, затем — в муниципалитетах Тверской области.

В общей сложности планируется запустить 65 маршрутов. Создание новой компании предполагает создание около тысячи новых рабочих мест. Все водители, выходящие на маршруты, получат соответствующую сертификацию, будут проходить регулярные медицинские осмотры. Тестирование нового общественного транспорта уже состоялось в июне этого года — на маршруты Твери вышли ЛиАЗы большой и средней вместимости, их планируется использовать в рамках новой модели региональной системы пассажирских перевозок. Автобусы, в соответствии с законодательством, оснащены системами навигации, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока, тахографического контроля и прочими современными решениями.

К работе по развитию новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской области привлечена АО «Центральная ППК». Кроме того, в реновации транспортной системы Тверской области готова участвовать государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Так, в рамках соглашения, подписанного между правительством региона и госкорпорацией 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных автобусов и трамваев с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в Твери.