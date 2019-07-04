Оренбург, , 16:22 — REGNUM

В Оренбургской области в отношении ООО «Природа» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) Государственная жилинспекция возбудила 12 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов по восьми делам составила 43 тыс. рублей. Еще четыре дела находятся на рассмотрении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Самыми распространенными нарушениями указано складирование мусора вокруг контейнерных площадок, нарушение графика вывоза крупногабаритного мусора, отсутствие табличек об исполнителе коммунальной услуги и графике ее оказания на контейнерных площадках и в офисах управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.

Стоит отметить, в июне 2019 года в Оренбурге и Орске чиновники и обещственники осуществляли мониторинг ситуации с вывозом ТКО. В общей сложности обследовано 536 контейнерных площадок.

Помимо работы регоператора проверке подвергли и деятельность управляющих компаний. ГЖИ и прокуратура выявили 11 организаций, которые не заключили договор с региональным оператором по обращению с ТКО, еще у 23 управляющих организаций отсутствуют сведения о заключении договора на вывоз мусора, образующегося при выполнении работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов, в том числе земельного участка, относящегося к общему имуществу.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начал действовать новый порядок обращения с ТКО. Услуга теперь является коммунальной и исключена из тарифа по содержанию жилья. Старт мусорной реформы вызвал большой резонанс и волну критики. Оренбуржцы жаловались на нормативы и тарифы, которые считают завышенными. По региону прошли массовые акции протеста.

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