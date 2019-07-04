Тамбов, , 16:05 — REGNUM

Тамбовский областной онкологический клинический диспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение» получил первую партию медицинского лечебно-диагностического оборудования. Поставка включила высокотехнологичные комплексы для операций, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики областной администрации.

В рамках нацпроекта «Здоровье» в регионе продолжается оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием. Первую партию получил областной онкологический клинический диспансер, поставлены высокотехнологичные эндовидеоскопические комплексы для абдоминальных и торокальных операций. В настоящее время произведен монтаж оборудования, медицинские специалисты прошли обучение. Врачи уже провели три операции на новом оборудовании и высоко оценили качество воспроизведения в режиме 3D и новые возможности визуализации и техники оперирования.

В соответствии с утвержденным минздравом планом переоснащения Тамбовского областного онкологического диспансера в 2019 году запланирована закупка 45 единиц оборудования, на которые выделено 244,6 млн рублей.

На 1 июля организованы торги и заключены контракты на поставку 44 единиц оборудования, которое включает наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, хирургические и прикроватные мониторы, цифровой маммограф с биопсийной приставкой, компьютерный томограф, гамма-детектор для интраоперационных исследований, видебронхоскопический и видеоколоноскопические комплексы, эндовидеоскопические комплексы для абдоминальных и торокальных операций, операционные столы, ультразвуковой гармонический скальпель, УЗИ-аппарат экспертного класса, операционный микроскоп, аппарат для радиочастотной термоаблации. В диспансер уже поставлено 30 единиц оборудования.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». В его рамках до 2024 года в Тамбовской области также запланированы открытие шесть центров амбулаторной онкологической помощи, строительство современного онкологического диспансера, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, развитие системы паллиативной помощи, профилактика онкологических заболеваний за счет снижения потребления алкоголя и табака.