Сеул, , 16:00 — REGNUM

Уровень инфляции в Южной Корее на протяжении шести месяцев держится на отметке 0%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, в июне 2019 года индекс потребительских цен вырос на 0,7%, однако уровень инфляции продолжает стоять на одном месте.

Известно, что в период с февраля по ноябрь 2015 года и с февраля по ноябрь 1999 года уровень инфляции в стране был ниже 1%. В период с января по июнь 2019 года уровень инфляции составил 0,6%.

По прогнозам различных специалистов, к концу года уровень инфляции составит 0%. Известно, что данный уровень инфляции в стране фиксируют третий год подряд.

Как предполагают специалисты, основной причиной данного явления является стагнация и падение цен в сфере услуг. Индекс потребительских цен в первом полугодии 2019 года вырос на 1%, что является самым низким показателем за последние 20 лет.

Кроме того, стоимость коммунальных услуг в стране сократилась на 0,2%, арендная плата — на 0,1%, стоимость обедов в школах также сократилась на 41,4%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.