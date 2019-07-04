Канберра, , 15:59 — REGNUM

Австралийский антимонопольный орган ACCC подал иск в суд против южнокорейской компании Samsung. Обвинение: компания вводит потребителей в заблуждение рекламой своих водонепроницаемых смартфонов, пишет газета Kurier.

Многие клиенты в Австралии пожаловались на то, что испортили свои якобы водонепроницаемые смартфоны в воде. Samsung отклонила соответствующие претензии, указав при этом, что соблюдает австралийские законы и гарантийные обязательства.

В рекламных материалах смартфоны Samsung демонстрируются работающими на дне бассейна или даже в море. То есть компания подразумевает, что телефоны Galaxy подходят для использования в воде любого типа, отмечают в ACCC. По мнению истцов, работа устройств в бассейнах и в соленой воде не была должным образом протестирована. Выпуская эффектную рекламу, компания обеспечила себе преимущество на австралийском рынке.

Если правота ACCC будет доказана в суде, южнокорейской компании грозит штраф в несколько миллионов долларов. Samsung отвергает озвученные обвинения.