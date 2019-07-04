Киев, , 15:51 — REGNUM

Украина за первое полугодие 2019 года увеличила транзит российского газа на 6,1%.

Об этом сообщает оператор украинской газотранспортной системы, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно источнику, транзит российского газа за первое полугодие составил 45,08 млрд кубометров.

Непосредственно в июне транзит газа из России по территории Украины составил 7,45 млрд кубометров, что на 1,9% меньше, чем за июнь прошлого года.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии ИА REGNUMзаявилИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что госкомпания предупреждает о возможном полном прекращении транзита газа через Украину «не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года. По его словам, такое решение Москвы может быть обусловлено политическими факторами, а не экономическими, а глобальная цель России — лишить Украину доходов от транзита газа.