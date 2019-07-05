Москва, , 02:25 — REGNUM

Способ организации российской экономики не позволит ей обеспечить необходимый для вхождения в пятерку наиболее развитых экономик мира темп роста в пределах 6−7%. Но это не значит, что ситуация фатальна. Что надо исправить в российской экономике, чтобы она перестала топтаться на месте и двинулась вперед, обсуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Министерство финансов России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению ведущего экономиста Столыпинского клуба, профессора Якова Миркина, глобальные инвесторы считают, что Россия — страна с экономикой латиноамериканского типа, ситуация с оффшорами же и вовсе выглядит уникальной: через эти структуры идет до 80% прямых иностранных инвестиций. Серьезное внешнее давление на экономическую сферу России дополняется внутренними проблемами, такие как жесткая денежная политика и тяжелая фискальная нагрузка.

Прогноз об отсутствии роста в ближайшей перспективе при создавшихся условиях было сделано Миркиным еще в 2016 году, теперь, через 3 года, очевидно, что профессор во многом оказался прав. Попытка снять хотя бы зависимость от импорта во многих областях еще далеко от серьезного воплощения, налоговая нагрузка так же продолжает расти, а политика Минфина, не желающего изменять условия гарантированного неразвития экономики, может поставить крест на всех благих идеях, включая президентские суперуказы.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Камень на шее российской экономики: кто и зачем тянет её на дно?»