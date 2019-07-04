Ханой, , 15:58 — REGNUM

Вьетнам намерен решить проблемы экспорта стали в США, возникшие в связи с введением новых тарифов. Об этом заявил министр финансов Вьетнама Динь Тянь Дун в четверг, 4 июля, в интервью агентству Reuters.

По его словам, компании Вьетнама наращивают экспорт стали в США, но тарифы, которые вводит Вашингтон, представляют угрозу их деятельности.

«Мы возьмем под контроль ситуацию и справимся с нарушениями», — сказал Динь Тянь Дун.

Ранее Yonhap News со ссылкой на свои источники сообщило, что министерство торговли США повысит импортные таможенные пошлины на холоднокатаную сталь Вьетнама, при создании которой было использовано южнокорейское сырье, на 24,22%.

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