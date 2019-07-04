Москва, , 15:31 — REGNUM

Цены на нефть 4 июля демонстрируют нейтральную динамику. С одной стороны, риски относительно завершения сделки ОПЕК+ ушли, с другой стороны, инвесторов разочаровали данные о запасах нефти в США, а также сохраняются опасения замедления мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские запасы сырой нефти упали на 1,09 млн баррелей на прошлой неделе, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). В то время как эксперты ждали, что запасы нефти снизятся на 2,96 млн баррелей.

«Технически нефть Brent находится в восходящем тренде. Цель в рамках него — восстановление к уровню $66,85 за баррель. В свою очередь, триггерная точка смены тренда находится на отметке $59,45 за баррель», — считает эксперт.

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