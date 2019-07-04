Сеул, , 15:27 — REGNUM

Представители южнокорейской компании CMG Pharmaceutical подписали пятилетний контракт на экспорт четырех фармакологических препаратов с представителями тайваньской компании Harvest Biotech. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта оценивается в 14,9 млрд вон (~$12,71 млн), что составляет 30% от объема продаж в 2018 году.

Harvest Biotech — тайваньская фармацевтическая компания, основанная в 1986 году и объем продаж которой достигает 120 млрд вон (~$102,4 млн). В настоящее время компания сотрудничает с такими мировыми компаниями, как Medtronic, GE, Baxter.

«Нашу продукцию признают во всем мире. Мы продолжим работать над своей продукцией и выходить на другие зарубежные рынки», — сообщили представители компании.