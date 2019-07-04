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Репчатый лук, выращенный в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо, будет экспортироваться на Тайвань, Тайланд и Малайзию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сосан.

По их словам, представители компании AAC подписали с представителями тайваньской компании соглашение по поставке 800 тонн репчатого лука на Тайвань. Известно, что сумма контракта оценивается в 500 млн вон (~$427 тыс.).

По сообщениям представителей администрации, первая партия репчатого лука (24 тонны) была экспортирована сегодня, 4 июля.

Известно, что представители южнокорейской компании Seasan Agro также подписали соглашение о поставке 1000 тонн репчатого лука с представителями Таиланда и Малайзии.

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