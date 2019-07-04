Сеул, , 16:33 — REGNUM

Южнокорейские аэропорты признаны самыми лучшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе .Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Airports Corporation.

По их словам, компания Korea Airports Corporation названа самой лучшей компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, специализирующейся на строительстве, проверке, управлении и эксплуатации аэропортов и воздушными перевозками, по мнению специалистов Научного общества воздушного транспорта (Air Transport Research Society).

Известно, что Всемирная конференция Общества воздушного транспорта, на которой представители компании были удостоены гран при, состоялась 3 июля в Амстердаме, Нидерланды.

Международный аэропорт Чеджу (пропускная способность менее 40 млн человек в год) и международный аэропорт Кимхэ (менее 25 млн человек в год) были признаны самыми лучшими аэропортами Азии.

Научное общество воздушного транспорта было создано в качестве особой группы интересов Всемирной конференции по исследования в области транспорта (World Conference on Transport Research Society).