Москва, , 14:30 — REGNUM

Правительство РФ рассматривает законопроект, позволяющий нотариусам совершать часть действий дистанционно. Об этом 4 июля сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

По словам главы правительства, такое станет возможным благодаря использованию специальной информационной системы.

«Учитывая размеры нашей страны, надеюсь, это поможет и гражданам, и бизнесу экономить немало времени и денег», — сказал он.

В число услуг, которые могут быть осуществлены по новой схеме, входит перевод документов с одного языка на другой, направление документов для нотариальных действий, передача денежных средств нотариусу.

«Нотариусы смогут дистанционно удостоверять сделки. Для заключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено», — добавил премьер-министр.

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