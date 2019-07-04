Ярославль, , 14:25 — REGNUM

В Ярославской области депутаты переславской городской думы фракции «Справедливая Россия» и депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин обратились в УФАС по Ярославской области по вопросу резкого роста тарифа на вывоз мусора. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM сами депутаты. С 1 июля 2019 года тарифы выросли на 27,2% процентов и составляют 98,68 рублей для жителей многоквартирных домов и 108,43 рубля для жителей частных домов.

УФАС по Ярославской области

В своем обращении переславские депутаты просят проверить, насколько обосновано увеличение затрат регионального оператора, которое привело к росту тарифа. Авторы указывают на то, что увеличение цены вывоза мусора повлияет на конечные цены товаров и услуг других производителей.

«Необоснованное завышение тарифов на ТКО может стать проявлением проблемы «смежных рынков». Рост цен на вывоз ТКО в связи с отсутствием механизма регламентации допустимого ограничения одностороннего повышения тарифов приведет к необходимости пересмотра затрат на общехозяйственную деятельность субъекта. Все это, как в совокупности, так и отдельно, окажет влияние на формирование розничной стоимости реализуемых потребителям товаров» — говорится в обращении.

Такое же обращение направлено в Общественную палату Российской Федерации на имя координатора рабочей группы по экобезопасности Андрея Пешкова. Кроме того, на 11 июля назначен организуемый «Справедливой Россией» митинг протеста против повышения тарифов на вывоз мусора и против строительства полигонов в непосредственной близости от Переславля-Залесского. Митинг согласован и пройдет в парке Победы. Аналогичный митинг запланирован и в областном центре.

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