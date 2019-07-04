Москва, , 14:26 — REGNUM

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Сообщается, что на российском рынке в июне было реализовано 151 180 автомобилей.

Кроме того, по данным ассоциации, по итогам первого полугодия 2019 года в России было зарегистрировано 828 750 машин, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом АЕБ дает пессимистический прогноз на 2019 год, поскольку даже с учётом положительной динамики в оставшиеся полгода, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение показателей продаж 2018 года.

По более раннему прогнозу АЕБ, продажи в 2019 году в России должны были составить на 3,6% больше, чем в 2018 году.

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