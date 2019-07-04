Рига, , 14:18 — REGNUM

Около 900 зарегистрированных в Латвии предприятий, владельцы которых зарегистрированы за рубежом, должны в течение месяца подать в Регистр предприятий (РП) информацию о своих реальных выгодоприобретателях (физических лицах). При неисполнении требования предприятия будут ликвидированы.

Как пояснила главный государственный нотариус РП Гуна Пайдере, предприятия будут ликвидированы даже несмотря на то, что налоговые поступления от них в 2018 году составили десятки миллионов евро.

«РП разделит предприятия на две большие группы — небольшие предприятия, где уже из зарегистрированных данных видны физические лица, которые за ними стоят и считаются истинными выгодоприобретателями, и вторая группа — предприятия, владельцы которых зарегистрированы за рубежом или же имеют длинные цепочки владельцев», — передаёт слова Пайдере «Голос Балтии».

Принятые недавно поправки к закону о противодействии легализации средств, добытых преступным путём, требуют от предприятий прямо указывать своих бенифициаров или ликвидироваться. К ним будет применяться упрощённый порядок ликвидации. Требование не распространяется на крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей.